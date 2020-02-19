حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

︎ : . يستمر بمشيئة الله هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة. كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم ،الرياض ،المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.





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