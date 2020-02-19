بالفيديو.. أسراب ضخمة من الجراد تُغطي مساحات واسعة بالأحساء

وثَّق مقطع فيديو، تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحظة افتراش أسراب ضخمة من الجراد، الأرض، في الأحساء؛ حتى إنه كاد يغطيها تمامًا، ويواجه سكان المملكة واليمن، غزو أسراب ضخمة من الجراد مكونة من نحو 360 مليار حشرة؛ يمكن أن تسد الشمس في بعض الأحيان.

ووصلت أعداد كبيرة من الجراد مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية، قادمة من اليمن؛ نتيجة تأثير الرياح الجنوبية وجفاف مناطق تكاثرها، وتبذل وزارة البيئة والمياه والزراعة الكثير من الجهود لمواجهة مخاطر الجراد؛ حيث تقوم بأعمال المكافحة والتطهير في مناطق وصوله.

وأكَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، السبت الماضي، أنها تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محليًا وإقليميًا، وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، لفتت الوزارة من خلال «إنفوجراف»، إلى أنها تستعد للمكافحة عند جثوم الأسراب في الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محليًّا وإقليميًّا.

وأفادت بأنه نتيجة تأثير الرياح الجنوبية، تحركت أسراب الجراد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية، مؤكدة أنه نظرًا لجفاف مناطق التكاثر الاعتيادية للجراد، نلاحظ عدم استقرار في حركة واتجاه الأسراب، فتتواجد في المزارع لساعات قليلة وتغادر.

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