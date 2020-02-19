الهلال الأحمر بالباحة يعقد الاجتماع السنوي لعام 2020

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة، الاجتماع السنوي لعام 2020، بموافقة من رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن أولى جلسات الاجتماع بدأت بجلسة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، ومدير الموارد البشرية بالفرع مع مديري التموين الطبي والقيادة الميدانية والعمليات والمراكز الإسعافية، عن خطة رفع جودة العمل الإسعافي الميداني وأهداف الأداء الوظيفي في 2020 وما تضمنه تقرير سير عمل العام الماضي ووضع خطط العام الجديد.

وأُقِيمت الجلسة الثانية لجميع إدارات المنطقة، برئاسة مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي؛ حيث شكر فيها منسوبي المنطقة على ما تحقق للمنطقة من إنجازات على مستوى العمل الميداني والتدريب وما قدم من دعم الهيئة بافتتاح مراكز إسعافية وتقنيات حديثه، وذلك بحضور مدير عام الإدارة المالية فهد النمر ومدير إدارة الموارد البشرية سعد راجح الشلعان بالمركز الرئيسي بالهيئة.

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وبعد ذلك، ناقش الحاضرون جدول الأعمال للعديد من الموضوعات، وكذا تقرير عام 2019، ووضع الحلول لعام 2020 ، كما تمَّ توقيع عقود اتفاقية نقل الحالات مع مجموعة من المراكز الصحية الخاصة بالمنطقة.

وفي ختام الورشة، تمَّ تكريم المتقاعدين وتكريم المتميزين بناء على مؤشرات الأداء من المراكز الإسعافية (مركز إسعاف بلجرشي- مركز إسعاف قلوة- مركز إسعاف الباحة 2).

كما تمَّ توجيه الشكر للمراكز الإسعافية بالمنطقة على ما تقدمه من خدمات إسعافية وتوعوية وتدريبية، وتكريم الإدارات المتميزة لعام 2019، مثل إدارة التطوع والاتصال المؤسسي، والتموين الطبي والمستودعات، والنقل والخدمات المساندة، إضافة لتكريم الموظفين المتميزين من موظفي الفرع.