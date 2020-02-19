بالصور.. الأمير مشعل بن محمد بن سعود يفتتح «ملتقى الطب التجميلي» الرابع بالرياض

افتتح الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الثلاثاء، النسخة الرابعة من ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 18– 20 فبراير 2020.

وقال الأمير مشعل بن محمد بن سعود في تصريح عقب حفل الافتتاح، إنَّ المملكة العربية السعودية تعيش فترة انتقالية، وملتقى الطب التجميلي أحد مظاهر هذه الفترة.

وأضاف: أعتقد أنَّ الملتقى سيكون في نسخته العام القادم بشكل أكبر؛ لأنَّ الناس بدأت تعرف عنه أكثر، وتهتم بنفسها وبصحتها، وهذا أمر إيجابي.

وتمنَّى أن تكون المملكة العربية السعودية ملتقى لجميع أطباء العالم، مؤكدًا أنَّ المراكز والعيادات والخدمات الطبية لدينا أصبحت متطورة، والأطباء السعوديين أثبتوا تميّزهم.

ويعتبر الملتقى الحدث السنوي الأبرز بمنطقة الشرق الأوسط في عالم الطب التجميلي؛ حيث يجمع المراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية والرشاقة في مكان واحد، ويتيح للمستشفيات والمراكز الطبية المميزة لقاء الجمهور وتعريفه بأحدث التطورات في عالم الطب التجميلي.

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وأوضحت اللجنة المنظمة في تصريح لها أنَّ الملتقى يعد أكبر منصة للتعريف بدور القطاع التجميلي الطبي وإسهاماته في توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها.

وأشارت اللجنة إلى أنَّ الحدث يهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر الوعي وتثقيف الجمهور بمستجدات القطاع، وفتح قنوات التواصل بين الزوار والأطباء الاستشاريين، كما يتيح للجمهور خيارات متعددة من الخدمات التجميلية النخبوية المقدمة من الجهات المشاركة.

الجدير بالذكر أنَّ الملتقى يعقد جلسات ولقاءات مفتوحة مع الأطباء تتناول أحدث المستجدات في الطب التجميلي بمختلف مجالاته، يقدمها استشاريون وأخصائيون من كبرى المستشفيات والمراكز الطبية المشاركة.

ويستقبل الملتقى الزوار والمهتمين يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وستُقدم الكثير من المفاجآت والعروض الحصرية والخصومات لهم.

يشار إلى أنَّ حجم قطاع التجميل في السعودية قد تجاوز خمسة مليارات ريال خلال الأعوام السابقة بحسب الإحصائيات.