عاملة منزلية تعذب طفلة.. ومطالب عاجلة بالقبض عليها ومحاسبتها

انتشر خلال الساعات الماضية هاشتاج «خدامه_تعذب_بنت» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تداول خلاله مغردون مقطع فيديو لخادمة منزلية تعذب طفلة صغيرة، قالوا إنّه في الكويت.

وأساءت الخادمة المنزلية للعرب خلال مقطع الفيديو، الذي تحاول فيه إجبار الفتاة للذهاب إلى «الحمام» بضربها دون التفات لبكاء وصراخ الطفلة.

وانتقد مغردون الأم التي تركت طفلتها تحت رعاية مثل هذه الخادمة، من أجل الخروج والتنزه فيما تترك طفلتها تتعرض للإهانة والتعذيب.

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وأبدى مغردون غضبهم من الأم التي تترك تربية أطفالها للعاملة المنزلية، مشيرين إلى أنّه إذا كانت هناك ضرورة لوجود مربية، فيجب التأكد من أنها تصلح للقيام بمهمة تربية الأطفال، وأن تكون قد مرّت بمراحل تعليمية وتدريبية تؤهلها لتربية الأطفال.

كما قال البعض بأنّه إذا استعصى مربية متعلمة، فعلى الأقل يجب وضع كاميرا مراقبة بكلّ مكان في المنزل لحماية الأطفال.

وطالب المغردون، الذين تداولوا الفيديو، الذي تتعرّض فيه طفلة لضرب عنيف على يد عاملة منزلية، بالقبض عليها وفرض العقوبات بحقها.