41 متحدثًا من المملكة وخارجها يشاركون بالمؤتمر الوطني السابع للجودة في جدة

تشهد جلسات المؤتمر الوطني السابع للجودة الذي سيقام خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2020م، بفندق الريتزكارلتون مدينة جدة، مشاركة أكثر من 41 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها.

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برعايـة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، العديد من المحاور من أبرزها الجودة ورؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية للجودة، وعلاقة الجودة بالتنمية المستدامة، بجانب استعراض البنية التحتية الوطنية للجودة، والقدرات والكفاءات الوطنية في الجودة، وكذلك محور جودة خدمات الحج والعمرة، وبرامج وجوائز الجودة الوطنية، وأخيرًا الجودة وأثرها على المؤشرات التنافسية العالمية.

ويشارك في المؤتمر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامه الزامل، وكذلك يشارك في المؤتمر ضمن استعراض التجربة الكورية في مجال الجودة الدكتور وان سيون شن، رئيس المنظمة الآسيوية للجودة، الرئيس السابق للجمعية الكورية للجودة، الدكتور تشوي كابهونغ رئيس منظمة شهادات الاختبار الكورية.

كما يتضمن المؤتمر مشاركات ثريّة لعدد من المتخصصين مثل جوزيف ديفو رئيس معهد جوران للجودة، والسيد تيم هايت الخبير والمستشار بإدارة التغيير في جنرال الكتريك، وكذلك عبد الرحمن المديريس، مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة في التعليم، إلى جانب د.بدرو سيريفيا من الأكاديمية الدولية للجودة.

وأيضًا، يشارك في جلسات المؤتمر عبد العزيز عبدالباقي وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتميز المؤسسي، خالد الزهراني مدير الجودة والتميز المؤسسي بالهيئة العامة للجمارك، هاني العمري أستاذ الجودة والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب نخبة كبيرة من المتخصصين والخبراء في مجال الجودة والتميز من داخل المملكة وخارجها.