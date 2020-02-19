السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تؤكد 15 حالة إصابة جديدة بكورونا



سول 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصا.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى اتخاذ إجراءات‭‭ ‬‬صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.

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