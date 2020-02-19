شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة عن خاطفة الأطفال بالدمام: تخطف ولدًا كل 3 سنوات وتكره البنات! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - اعترفت المتهمة بخطف أطفال بالدمام قبل 23 عامًا، بأنها تختطف ولدًا كل 3 سنوات، موضحة أنها تفضل خطف البنين دون البنات.
وأقرت المتهمة بأنها تكره البنات، وخطفت أول ولد في عام 1414 هـ، وسجلته باسم زوجها.
يذكر أن المختطف موسى الخنيزي، التقى بوالديه أخيرًا، وأول ما قاله: أنا فرح بعودتي لأسرتي، والأطراف التي أخطأت الله يسامحهم.
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