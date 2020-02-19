بحضور خبراء طاقة وبتروكيماويات.. غرفة الشرقية تشارك في منتدى «سابك 2020»

تشارك غرفة الشرقية في فعاليات منتدى سابك 2020، الذي افتتحه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، أمس الأول؛ بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وعدد من المختصين في قطاع البتروكيماويات والطاقة، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري في الجبيل.

وتقدم غرفة الشرقية ضمن أوراق عمل الملتقى، غدًا، جلستي عمل بعنوان «استثمر في السعودية»، التي يشارك خلالهما نخبة من المتخصصين والمسؤولين الحكوميين.

وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن جلستي العمل سوف تستعرضان مسارات رؤية المملكة 2030م، والفرص والتحديات والأدوار، التي يمكن أن يؤديها القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الرؤية ذات الشأن بالاستثمار في المملكة وتنويعها، إضافة إلى التعريف بالأوضاع الاستثمارية في المملكة، ومناقشة التحديات التي تواجه رواد الأعمال.

Advertisements

اقرأ أيضا:

«سابك» تعلق إنتاج مادة «بوليمرات ألتم» في إسبانيا خلال 2020

خلال افتتاح «مؤتمر سابك ٢٠٢٠».. أمير الشرقية يؤكد حرص القيادة على تمكين قطاع الصناعات