وزارة التعليم: 40 ساعة على وقف رغبات حركة النقل.. والنتائج 9 شعبان

حدَّدت وزارة التعليم، الخميس المقبل، موعدًا لتوقف خدمات التقديم على حركة النقل لخدمات النقل الداخلي والخارجي وتحديث البيانات واعتمادها، وأن إعلان النتائج سيكون في التاسع من شعبان المقبل.

وطالبت وزارة التعليم، الإدارات التعليمية المعلمين والمعلمات، بضرورة تحديث بياناتهم وإدخال الرغبات قبل انتهاء المهلة؛ لأن من لم يحدِّث بياناته ستتم إحالته لجهة الاختصاص للتعامل معه، وفق الأنظمة واللوائح المعدة لذلك.

وأعلنت وزارة التعليم، في يناير الماضي، البدء في فتح باب القبول لحركة النقل، وحينها قال وزير التعليم د. حمد آل الشيخ إنه يرغب في تحقيق طلبات كل المعلمين والمعلمات، إلا أن ذلك ليس بالأمر الهيّن.

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وتهدف الوزارة من عمليات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، والمساعدة لتطوير آليات العمل في حركة النقل الداخلي والخارجي، في خطوة ترمي من خلالها الوزارة للحد من المشاكل، التي قد تواجه الميدان فيما يتعلق باحتساب النمو، وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي المقبل بشكل دقيق يتناسب مع جميع الأوزان، والخطط الدراسية المعمول بها.

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