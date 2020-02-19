تدخّل أمانة القصيم يعيد إحياء «مجسم النجر» التاريخي ببريدة

أعادت أمانة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، «مجسم النجر» جنوب مدينة بريدة، عبر تركيب المجسم بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق رواق- السالمية، بعد إزالته قبل سنوات من موقعه بالقرب من مدينة التمور بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك خالد.

ويأتي ذلك، ضمن أعمال تحسين وتجميل المداخل بمدينة بريدة، وباشرت أمانة منطقة القصيم تركيب مجسم النجر بارتفاع 11 مترًا وبقطر علوي 4 أمتار .

وتفاعل المواطنون مع أمانة القصيم، وأشادوا بالجهود التي أثمرت عن إعادة المجسم، الذي اعتبروه أحد المعالم التراثية بالمدينة، خاصة أن تاريخه يفوق الثلاثين عامًا .

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