مركز الملك سلمان يواصل خدماته الإغاثية لـ14 منطقة يمنية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم الثلاثاء، 850 سلة غذائية في مناطق «ديحمض، مصاقبهن، دنوبات، صعلوتي، قشر، قيطانه، نوجهر، حافه، كدح، حاله، جرددهن، دبنه، شاق، تامر» بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 5.100 فرد.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز، للشعب اليمني الشقيق، وأجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبريفيل في جمهورية الجابون أمس، 51 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وكشفت على 820 شخصًا.

جاء ذلك خلال اليوم الثالث من بدء الحملة، وبلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة منذ انطلاق الحملة حتى اليوم الثالث 86 عملية جراحية، وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية؛ بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في جمهورية الجابون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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