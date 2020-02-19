السعودية اليوم / وزير الدفاع الموريتاني يلتقي رئيس المركز السويسري لتسيير الأزمات



نواكشوط 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

التقى وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدى اليوم، رئيس المركز السويسري لتسيير الأزمات هونص ابتير لنيس الذى يزور موريتانيا حالياً.

وناقش اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية، علاقات التعاون القائم بين البلدين والسُبل الكفيلة بتعزيزه .

// انتهى //

02:14ت م

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