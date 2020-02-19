شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 80 طالبا على مهارات اللغة والحاسب والان نبدء بالتفاصيل
وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة عمر الموسى أن الجامعة تسخر جميع الإمكانات المادية والموارد البشرية لتقديم الخدمات التطويرية بأفضل وأحدث الوسائل التعليمية، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يأتي امتدادا للبرامج التي قدمتها الجامعة لعدد من الشركات الكبرى بالمنطقة وفق أحدث المواصفات.
وبيّن الموسى أن البرنامج الذي صممته الجامعة وفق احتياجات مدينة الملك سلمان للطاقة ينفذ على مدى عام كامل في مقر الجامعة بالعزيزية، وسيقوم بتزويد الطلاب بمجموعة مهارات في اللغة الإنجليزية ومهارات أساسية أخرى تسهم في تهيئتهم للمرحلة القادمة قبل الانخراط في مجالاتهم الوظيفية.
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