النفط يستقر وخام برنت عند 57.75 دولار للبرميل

الأربعاء 19 فبراير 2020

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر، الثلاثاء، مع تعرضها لضغوط من مخاوف بشأن تداعيات تفشي فيروس كورونا في الصين على الطلب على الخام، لكنها تلقت دعما من انخفاض في الإمدادات من ليبيا.



وأنهت عقود خام القياس العالمي "مزيج برنت" جلسة التداول مرتفعة 8 سنتات لتبلغ عند التسوية 57.75 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 52.05 للبرميل، وهو المستوى نفسه الذي سجلته عند التسوية في جلسة الإثنين.

ورغم تراجع في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بر الصين، فإن خبراء عالميين قالوا إن من المبكر جدا القول إنه يجري احتواء الوباء.

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وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في 2020 بسبب فيروس كورونا.

وقالت الوكالة الأسبوع الماضي، إن الطلب على النفط في الربع الأول من المرجح أن يهبط بمقدار 435 ألف برميل يوميا عن مستواه قبل عام.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، مزيدا من التخفيضات الإنتاجية لدعم الأسعار.

وتنفذ المجموعة، المعروفة باسم أوبك+، تخفيضات في إنتاج النفط بواقع 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار.

وقال مسؤول بارز بوزارة الطاقة الروسية إن وزراء نفط أوبك+ سيجتمعون في فيينا في السادس من مارس/آذار المقبل، وهو الموعد المخطط أصلا. وستدرس المجموعة توصية من لجنة فنية مشتركة لخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا.