شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يستعرض ترتيبات اجتماع «التعاون الإسلامي» بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية النيجري مدير عام وكالة اقتصاد المؤتمرات بالنيجر محمد سيد المختار أمس في نيامي.

وتم خلال اللقاء استعراض مهام الوكالة التي تقوم بتنظيم اللقاءات الدولية الكبيرة ومنها اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي القادم الذي تستضيفه النيجر خلال الفترة 3-4/4/2020م بالعاصمة نيامي.

وأشاد السفير العلي بحسن تنظيم قمة الاتحاد الأفريقي التي استضافتها جمهورية النيجر في شهر يوليو 2019م بالعاصمة نيامي.