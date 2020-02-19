شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كشفي ينظف المتنزه البري بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني، أن فريق الكشافة بالتعاون مع البلدية قام بأعمال النظافة بموقع المتنزه البري من المخلفات، التي تضر بالبيئة في أكياس بلاستيك ووضعها في حاويات القمامة، حيث تم تنظيف المنطقة من المخلفات، والتي تشكل خطورة على الصحة العامة، وقد تم تزويد المتطوعين بجميع الأدوات اللازمة؛ لضمان فعالية التنظيف.
وأشار القحطاني إلى أن الحملة شهدت حماسا من فريق الكشافة، وتهدف المشاركة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع.
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