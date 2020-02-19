شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاريع لصيانة شوارع القطيف بـ 109 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بلدية محافظة القطيف عن تنفيذ حزمة من مشاريع صيانة الطرق «رئيسي - تجميعي - محلي» بمحافظة القطيف تبلغ تكلفتها حوالي 109 ملايين ريال، حيث تم اعتماد وترسية 9 مشاريع مقسمة على صيانة الشوارع بالمحافظة، وصيانة الشوارع الرئيسية الرابطة، بالإضافة إلى مشروع صيانة وسائل السلامة المرورية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

وأشار إلى اعتزام البلدية تطوير برنامج نظام صيانة الطرق بالمحافظة على أحدث التقنيات والأساليب المتطورة وفقا لحالة الطرق، مؤكدا أن العناية بتحديد أولويات تنفيذ أعمال الصيانة بناء على نوع الطريق «رئيسي - تجميعي - محلي» وأهمية الطريق وحجم حركة المرور ووجود الخدمات الأساسية من تمديد مرافق وجدولتها الزمنية في أعمال الصيانة، لافتا إلى أن البلدية تعمل للمحافظة على العمر الافتراضي للطرق والشوارع والارتقاء بمستوى أدائها، وذلك عبر تنفيذ أعمال الصيانة التأهيلية والوقائية.

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من جهته، قال وكيل رئيس البلدية للشؤون الفنية م. خالد العتيبي: إن المشاريع التي يتم العمل بها هي في كافة مدن المحافظة وذلك لصيانة شوارعها الداخلية والرابطة، مؤكدا أن العمل سيستمر حتى صيانة كافة الشوارع، مبينا أن ما تقوم به البلدية من تطوير الشوارع والأرصفة، يضاف إلى ذلك تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتنفيذ خطوط المرور بالدهان للعلامات ولتحديد الطريق.

وأوضح أن العمل سيبدأ بسفلتة الشوارع الرملية إن وجدت، مضيفا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في الشوارع سيتم تنفيذ مطبات صناعية ومطبات مشاة، وتطوير الأرصفة الجانبية بوضع الحجر المتداخل «انترلوك».

وأشار إلى أن بلدية القطيف تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها، وبين أن البلدية تعمل بشكل مستمر على تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة من خلال فرق عمل متحركة باستمرار تقوم بالمسح الميداني لتحديد العيوب التي تحتاج إلى صيانة عاجلة بجميع مدن وقرى المحافظة.