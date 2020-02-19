شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستقصاء الوبائي» يقيم 75 مزرعة والان نبدء بالتفاصيل

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بزيارة أكثر من 75 مزرعة داخل نطاق 16 قرية من قرى محافظة القطيف ضمن حملة الاستقصاء الوبائي لأمراض الطيور بمحافظتي القطيف وحفر الباطن، بمشاركة إمارة المنطقة الشرقية، وبلدية محافظة القطيف، وفرع وزارة المالية بالمحافظة، ومنسوبي الفرع والمكاتب والوحدات التابعة له، ومنسوبي بعض الجهات الحكومية.

وقال مدير الفرع م. عامر المطيري: إن هذه الحملة هدفها التقصي عن أمراض الطيور، ومتابعة الوضع الوبائي لأمراض الطيور بالمحافظة؛ لإمداد المركز الرئيسي بالمعلومات عن الأمراض للمساهمة في رسم الخرائط الوبائية، وإعطاء الرأي الفني في حالة الاستشارات عن أمراض الطيور، إضافة إلى توجيه الفرق البيطرية للسيطرة على أمراض الطيور، ومتابعة تنفيذ خطط السيطرة على أمراض الطيور بحسب كل منطقة وظروفها الجغرافية.

وأشار المطيري إلى ‏أن جميع العينات التي جمعت من مزارع الاستقصاء أرسلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض، وسيتم الإعلان عن النتائج حين الانتهاء من الاختبارات المحددة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.