شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستقصاء الوبائي» يقيم 75 مزرعة والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير الفرع م. عامر المطيري: إن هذه الحملة هدفها التقصي عن أمراض الطيور، ومتابعة الوضع الوبائي لأمراض الطيور بالمحافظة؛ لإمداد المركز الرئيسي بالمعلومات عن الأمراض للمساهمة في رسم الخرائط الوبائية، وإعطاء الرأي الفني في حالة الاستشارات عن أمراض الطيور، إضافة إلى توجيه الفرق البيطرية للسيطرة على أمراض الطيور، ومتابعة تنفيذ خطط السيطرة على أمراض الطيور بحسب كل منطقة وظروفها الجغرافية.
وأشار المطيري إلى أن جميع العينات التي جمعت من مزارع الاستقصاء أرسلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض، وسيتم الإعلان عن النتائج حين الانتهاء من الاختبارات المحددة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
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