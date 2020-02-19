شكرا لقرائتكم خبر عن 117 مستفيدا ومستفيدة في «التمكين السادس» والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف مؤخرا، ملتقى التمكين السادس بالقطيف، الذي يعتبر إحدى المبادرات المجتمعية بهدف تحويل مستفيدي الضمان إلى أفراد فاعلين في المجتمع بإيجاد الفرص الوظيفية بحضور 117 مستفيدا ومستفيدة، وبالشراكة مع الجهات التي تمتلك منصات قوية سواء بالتوظيف المباشر أو التدريب المنتهي بالتوظيف، وذلك بحضور ومشاركة مركز طاقات «سواعد»، الذي قام بتحديث بيانات المستفيدين في البوابة الوطنية، وتقديم برنامج لدعم التوظيف.

وافتتح الملتقى بحضور مدير مكتب القطيف د. فاروق الكوي، حيث أوضح أن الهدف الأساسي من إقامة الملتقيات الوظيفية يأتي تزامنا مع سياسة الوزارة؛ لتمكين الأسر الضمانية وأبنائهم المدرجين معهم، من خلال عقد الشراكات المجتمعية مع مختلف الجهات الخدمية، واستغلال هذه الفرص والمبادرات والمتابعة، والبحث المستمر من قبل فريق التمكين بالمكتب حيث يتم استقطابها لخدمة المستفيدين، منوها إلى مبادرة إحدى شركات المطاعم الأهلية لإلحاق مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بنظام التعلم التبادلي «التعلم مع العمل»، وهو نظام يمكن العامل من الحصول على دبلوم مهني من إحدى الجامعات بالمملكة، إذ يعتبر التدريب أثناء العمل جزءا من البرنامج، ومن مميزاته خمسة أيام عمل، يوم دراسة جامعية، يوم إجازة لمدة 21 شهرا.

كما أشار د. الكوي إلى أن المكتب يسعى لاستقطاب العروض الوظيفية المناسبة التي تسهم في إخراج المواطن المستفيد من نطاق الحاجة وانتظار المساعدات الرعوية إلى مواطن تنموي فاعل ومعطاء لأسرته ووطنه.

وبيّن د. الكوي أن عدد المتقدمين للوظائف في الملتقى وممن أجروا المقابلات من الأسر الضمانية للرجال والنساء بلغ 117 مستفيدا ومستفيدة، منوها أن المكتب يحرص حرصا دؤوبا على متابعة المستفيدين، وإتاحة الفرصة لغيرهم في استقبال طلبات التوظيف بإدارة التمكين.