شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يكثف حملاته لمواجهة التنمر والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برامج للوقاية من التنمر في جميع المدارس للقطاعين (بنين وبنات)؛ للتعريف بمشكلة التنمر والتوعية بها والتعامل معها بمشاركة طلابية وجهود منسوبي المدارس.

حيث تم تنفيذ برنامج «رفق» ‏الإرشادي الذي ينفذ في مدارس التعليم العام، وتقدم من خلاله البرامج الوقائية للحد من العنف في المدارس، والكشف عنه والتعرف على الأعراض الدالة على احتمالية وجوده، ويضع أهم أساليب التدخل المبكر والطرق الإرشادية العلاجية للحالات الموجودة.

ويأتي هذا البرنامج بناء على توجيهات وزارة التعليم للتغلب على السلوك العنيف، وعلاجه بأساليب إرشادية وتربوية للتعامل مع سلوك العنف لدى الطلبة والطالبات.

من جهته، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم كثفت من البرامج التوعوية والتثقيفية لمواجهة التنمر والسلوك العنيف، مشيرا إلى أن إدارة التعليم تعمل مع الشركاء مثل اللجنة الوطنية للطفولة ومنظمة اليونيسيف لإعداد وتنفيذ حقائب تدريبية للكشف والتدخل المبكر في حالات العنف للأطفال المعرضين للإساءة والإهمال،، وأضاف الباحص إن البرامج التدريبية تستهدف جميع معلمي وقادة المدارس للمرحلة الابتدائية ومشرفي ومرشدي التوجيه والإرشاد.