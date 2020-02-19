شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية للقائمين على الجمعيات: الأيتام أمانة في أعناقكم فلا تبخلوا عليهم والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حريصان على تنمية وتطوير القطاع غير الربحي، ولا سيما جمعيات الأيتام؛ لدورها الهام في رعاية وتنمية هذه الفئة العزيزة على الجميع، فقد أوصى الله سبحانه وتعالى بهم خيرا، ونبينا صلى الله عليه وسلم بشر كافلهم بمرافقته بالجنة، وهذا يستوجب من الجميع العمل على تقديم كل الدعم والعون لهم، وللقائمين على شؤونهم من جمعيات وأفراد.

جاء ذلك خلال استضافة سموه المشاركين في الملتقى الثالث لبناء القدرات وتبادل الخبرات بين جمعيات الأيتام في المملكة، والذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية في «مجلس الإثنينية» الأسبوعي.

» الفئات المختلفة

وأضاف سموه بقوله «نحن في المملكة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- الذي يسخر كل جهده وطاقته من أجل خدمة دينه وبلاده، ويسانده في ذلك سمو ولي العهد - يحفظه الله-، فنجدهما دائما وأبدا سباقين لكل ما يسهم في تنمية ورعاية الفئات المختلفة، وتوجيهاتهما دائما بالاهتمام بالمواطنين عموما، ومنهم فئة الأيتام».

» تشجيع الدولة

وأشار سموه إلى أن النظام الأساسي للحكم تضمن في مادته السابعة والعشرين ما ينص على كفالة الدولة للمواطن وأسرته في حالات العجز والمرض وغيرها من الحالات، وتضمن تشجيع الدولة لإسهامات الأفراد والمؤسسات في الأعمال الخيرية، وهو ما نلمسه اليوم في توسع القطاع غير الربحي، وحرصه على التميز والمؤسسية والاستدامة، مبينا سموه «أن هذه البلاد منذ تأسيسها، تميزت بصفة التكافل الاجتماعي، والتي كانت مبدأ اهتم به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه-، فقد كان يتفقد فئة الأيتام بنفسه، ويرعاهم في منزله، وينشئ لهم دور الرعاية، والمدارس، وحلقات تحفيظ القرآن في المساجد، والشواهد لا تزال حاضرة إلى يومنا هذا، ففي مكة المكرمة، كان بيت قائما وخرج آلافا من رجالات الدولة الذين تبوأوا مناصب عدة، وهذا لم يكن مقتصرا على مكة فقط، بل امتد لمختلف مناطق المملكة».

» العمل التنموي

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مضيفا سموه «إنه من دواعي السرور أن تستضيف المنطقة هذه العقول النيرة من مختلف مناطق المملكة، يمثلون 33 جمعية، في لقاء تتلاقح فيه الأفكار، وتتبادل الخبرات، وصولا إلى التكامل في العمل التنموي للأيتام»، موجها سموه كلمة للمشاركين «أنتم تقتربون من فئة غالية وعزيزة، شاءت إرادة المولى عز وجل أن يفقدوا والديهم أو أحدهما، فصرتم في مقام الأب والموجه والملجأ بعد الله، وهذه أمانة عظيمة، اختاركم الله لحملها، وهي أمانة في أعناقكم، فلا تبخلوا عليهم بشيء، لا سيما في التوجيه والدعم والتحفيز»، مشيرا سموه إلى أن اليتم ليس فقد أحد الأبوين، بل هو افتقاد الموجه، والمرشد، والناصح.

معربا سموه عن شكره لمنسوبي جمعيات الأيتام، والمشاركين في الملتقى الثالث لبناء القدرات وتبادل الخبرات، متمنيا سموه لهم التوفيق.

الزامل: تبادل الخبرات بين 33 جمعية خيرية

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «بناء» خالد الزامل أن الجمعية تستضيف في هذه الفترة العاملين في جمعيات رعاية الأيتام على مستوى المملكة، الذين يشاركون في مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام، التي تهدف إلى رفع قدرات العاملين في مجال خدمة الأيتام وتبادل الخبرات بين الجمعيات المشاركة، والتي تجاوزت 33 جمعية خيرية تمثل جميع مناطق المملكة وبمشاركة أكثر من 150 من الرجال والنساء من رؤساء ومجالس إدارات وقيادات وعاملين في خدمة الأيتام يشاركوننا في هذا اللقاء المبارك في مجلس سموكم الكريم لاطلاع سموكم والإخوة الحضور على هذه المبادرة وأهدافها.

وأوضح أن المبادرة تأتي تماشيا مع الاهتمام الكبير، الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين للقطاع الثالث، وتسعى لتطويره وتنميته ليصبح شريكا فاعلا في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

الخالدي: تدريب 460 متخصصا في خدمة الأيتام

وقال عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية «بناء» عبدالله الخالدي، إن الجمعية حرصت خلال السنوات الماضية على تدريب أكبر عدد ممكن من المختصين في مجال خدمة الأيتام وساهمت في تدريب قرابة 460 متخصصا في خدمة الأيتام يمثلون 94 جمعية خيرية متخصصة في خدمة الأيتام حصلوا على ثلاثة عشر ألف ساعة تدريبية في 39 برنامجا تدريبيا، وقد أضيف هذا العام برنامج مماثل للزميلات المتخصصات في خدمة الأيتام يقدم لهن برامج نوعية ومتخصصة في مجالات متعلقة باليتيم وسيحصلن على العديد من المعارف والخبرات، التي ستجعلهن قادرات بعد توفيق الله على تقديم خدمات أفضل لليتيم وأسرته.

ثم كرم سموه داعمي جمعية بناء من الشركات وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، والجهات الحكومية الشريكة، ثم اطلع على الجوائز التي حصلت عليها الجمعية، واستمع إلى شرح موجز عنها من نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الزامل.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة قبس، ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الرقيب، ومدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، وعدد من أصحاب الفضيلة، وأهالي المنطقة الشرقية .