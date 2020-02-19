شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الرياض يؤكد دور التعليم في التنمية والمواطنة والان نبدء بالتفاصيل

أكد إعلان الرياض للملتقى الإقليمي للتربية على المواطنة والقيم الإنسانية المشتركة على أهمية التعليم في ترسيخ قيم وممارسات التربية على المواطنة، وأن التعليم يضطلع بدور حاسم في النهوض بالمعارف والقيم والمهارات التي تحتاج إلى التنمية في مجال تعزيز المواطنة المحلية والعالمية المسؤولة عن التعايش في عالم سريع التغير.

وشدد البيان الختامي للملتقى الذي استضافه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس، على أن الهدف من التربية على المواطنة والقيم الإنسانية المشتركة هو تشكيل قوة بناء معرفي ومهاري وقيمي وسلوكي يحتاجها المتعلمون ليتمكنوا من الإسهام في عالم أكثر اندماجا واحتراما وعدلا وسلاما ليحقق التفاهم الدولي. ورفع المشاركون الشكر والتقدير لجهود حكومة المملكة في هذا الجانب، مثمنين لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- دعمهما الكبير لنشر ثقافة التسامح وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة. ودعا المشاركون إلى تعزيز المبادرات المدرسية والمجتمعية التي تشرك الطلاب والطالبات في أنشطة التربية على المواطنة والقيم الإنسانية المشتركة.