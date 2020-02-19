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تعاون مشترك مع فرنسا في «حقوق الإنسان»

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بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد مع وفد وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية برئاسة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستوف فارنو، أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان بين المملكة وفرنسا والعمل على تعزيزه.

وأكد العواد خلال استقباله للوفد الفرنسي أمس عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضاً التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في هذا المجال.

وأبرز رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام الوفد الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حاليا في مجال حقوق الإنسان، والتي نتج عنها 60 قراراً لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قرارا لتمكينها وحفظ حقوقها، مشيرا إلى أن هذا التحول الكبير رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الأساسي.

د. العواد مستقبلا كريستوف فارنو (واس)

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