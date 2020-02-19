شكرا لقرائتكم خبر عن الحليسي تستعرض تطوير التعليم في المملكة أمام الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

استعرضت عضو مجلس الشورى هدى الحليسي، جهود المملكة في تطوير قطاع التعليم في ظل رؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة 2030، في الجلسة البرلمانية السنوية للاتحاد البرلماني الدولي ومكتب رئيس الجمعية العامة أول أمس، بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت الحليسي إلى أن التعليم في المملكة شهد نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية، مع الحرص على الاستثمار الجيد في التعليم لأبنائها وبناتها، حيث وفرت المملكة التعليم المجاني لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك التعليم العالي.

وقالت خلال الجلسة: إن المملكة وفرت منذ ما يزيد على عقد من الزمان فرص الابتعاث الخارجي للطلبة السعوديين من الجنسين، واستفاد من برامج الابتعاث ما يزيد على ربع مليون طالب تم ابتعاثهم لأكثر من 30 دولة.