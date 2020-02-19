شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة نيبال بيوم الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بنداري بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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