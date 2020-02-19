شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض ولي العهد بتوقيع اتفاق مجلس التنسيق السعودي - الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، وتفويض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه.

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