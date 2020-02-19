شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يوجه بمضاعفة جهود «التجارة والاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، أهمية تطوير أعمال فرع وزارة التجارة والاستثمار، وأهمية الدور الذي يؤديه، متطلعًا لمضاعفة الجهود؛ للارتقاء بمستوى الأداء.

وأشار سموه، خلال استقباله مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار سعود الخالدي، بمكتبه بمقر المحافظة، أمس، إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- لجميع المناطق والمحافظات والقطاعات الخدمية، وبما يخدم الوطن والمواطن.

من جهته، عبر مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمحافظة سعود الخالدي، عن شكره لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال، وتوجيهاته الكريمة، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد لخدمة المحافظة.