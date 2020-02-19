شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: المملكة قادرة على تنظيم مختلف الأحداث الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على الإرث، ومنها الخيل العربية الأصيلة، ودعمهما المستمر والمتواصل للأنشطة الرياضية، مبينا أن المملكة قادرة بما تملكه من قدرات ومهارات أبنائها على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية.

وأشاد سموه، خلال لقائه رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية بيتر بوند، يرافقه رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية خالد القحطاني، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، بالنجاحات التي حققها مهرجان الشرقية للخيل العربية في النسخ السابقة، مؤكدا أهمية استثمار الفنون في إبراز جمال الخيل العربية، وتعزيز الاهتمام بها، واستقطاب المشاركين من مختلف الدول، متمنيا التوفيق لـ(بوند)، ومنظمي مهرجان الشرقية للخيل العربية.

من جهته، عبر رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية بيتر بوند عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، معربا عن سعادته بما شاهده في المملكة من اهتمام بالخيل العربية، ودعم للفعاليات الرياضية ذات الصلة بالخيل، فيما قدم رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية خالد القحطاني، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل للمهرجان، وحرصهما على ظهوره في كل نسخة بشكل أفضل، ودعم رياضة الخيل، باعتبارها موروثا تاريخيا نعتز به.