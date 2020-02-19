اخبار السعوديه

نائب أمير الشرقية: المملكة قادرة على تنظيم مختلف الأحداث الرياضية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: المملكة قادرة على تنظيم مختلف الأحداث والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على الإرث، ومنها الخيل العربية الأصيلة، ودعمهما المستمر والمتواصل للأنشطة الرياضية، مبينا أن المملكة قادرة بما تملكه من قدرات ومهارات أبنائها على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية.

وأشاد سموه، خلال لقائه رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية بيتر بوند، يرافقه رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية خالد القحطاني، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، بالنجاحات التي حققها مهرجان الشرقية للخيل العربية في النسخ السابقة، مؤكدا أهمية استثمار الفنون في إبراز جمال الخيل العربية، وتعزيز الاهتمام بها، واستقطاب المشاركين من مختلف الدول، متمنيا التوفيق لـ(بوند)، ومنظمي مهرجان الشرقية للخيل العربية.

من جهته، عبر رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية بيتر بوند عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، معربا عن سعادته بما شاهده في المملكة من اهتمام بالخيل العربية، ودعم للفعاليات الرياضية ذات الصلة بالخيل، فيما قدم رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية خالد القحطاني، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل للمهرجان، وحرصهما على ظهوره في كل نسخة بشكل أفضل، ودعم الخيل، باعتبارها موروثا تاريخيا نعتز به.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية: المملكة قادرة على تنظيم مختلف الأحداث الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا