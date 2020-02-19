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ضبط ثلاثيني حطم أجهزة الصراف الآلي في الدرب
متابعات الخليج 365 – علي شيبان – جازان
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان من القبض على محطم عدة أجهزة الصراف الآلي لعدد من البنوك.
وهشم شاب في العقد الثالث من العمر يوم أمس شاشات عدد من الصرافات الآلية الممتدة على طريق الرابط بين محافظة الدرب ومنطقة عسير، لتتمكن فرق التحريات والبحث التابعة لمحافظة الدرب من تحديد هويته والقبض عليه في وقت قياسي، بعد أن وجه محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني الجهات المعنية بسرعة القبض على المتعدي.
وفي سياق متصل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات الصرافات الآلية لعدد من البنوك في محافظة الدرب وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب بما نسب إليه بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.
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