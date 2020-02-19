شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى بالطائف تواجه اتهامًا بالإهمال ومدير الصحة يتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وجه مواطن اتهامًا لأحد المستشفيات بالطائف، بالإهمال والتقاعس والمماطلة في علاج شقيقته.
وأوضح المواطن أنه تم اكتشاف كيس دهني وعدة أمراض أخرى عانت منها شقيقته، ولم يتم تقديم العلاج المناسب لها.
وأشار إلى أن المماطلة من قبل الكادر الطبي، ترتب عليها تعطل مصالحه وأضرار له في عمله من جراء متابعته المستمرة للمستشفى دون حلول.
ومن جانبه أحال مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني شكوى المريضة للمتابعة للتحقيق ومراجعة ملفها.
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