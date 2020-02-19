شكرا لمتابعة خبر عن الزامل يوضح حكم الوضوء بماء زمزم(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبد المحسن الزامل، حكم الوضوء بماء زمزم، وذلك ردًا على سؤال طرحه أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة.
وأكد أنه يجوز الوضوء بماء زمزم، مضيفا أن عدد كبير من أهل العلم أكدوا أنه لا مانع في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الزامل يوضح حكم الوضوء بماء زمزم(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.