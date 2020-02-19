شكرا لمتابعة خبر عن الزامل يوضح حكم الوضوء بماء زمزم(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبد المحسن الزامل، حكم الوضوء بماء زمزم، وذلك ردًا على سؤال طرحه أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة.

وأكد أنه يجوز الوضوء بماء زمزم، مضيفا أن عدد كبير من أهل العلم أكدوا أنه لا مانع في ذلك.