شاهد .. تفاصيل جديدة يكشفها زوج مختطفة الأطفال في أول ظهور له

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قال زوج المتهمة بخطف 3 أطفال بالدمام إن زوجته أحضرت إليه طفل في عام 1414 هـ وقالت له إنه ابنه.
وأوضح الزوج في تصريحات للإخبارية أنه صدق زوجته وقام بالفعل بتسجيل الطفل “نايف” باسمه، موضحًا أنها أخذت الطفل واختفت بعد ذلك لمدة 15 عامًا.
وأوضح أنها حاولت مرة ثانية أن تُسجل طفلين أخرين بأسمه إلا أنه رفض وقال لها إنه لن يسجل أطفال ليس أولاده على اسمه.
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