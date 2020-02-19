‪   بالصور.. إنقاذ مقر العيادات الشاملة لقوى الأمن الداخلي في فرضية بالطائف

نفَّذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، فرضية إطفاء وإنقاذ بمقر العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن الداخلي.

وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وفيما تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات، التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء، فقد شارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعقب انتهاء الفرضية تم عقد اجتماع ناقش فيه المشاركون الإيجابيات لتعزيزها، والسلبيات لتلافيها.

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