بالصور.. ناقلة النفط العملاقة «درة» تنضم إلى الأسطول البحري السعودي

أعلنت هيئة النقل العام السعودية، اليوم الثلاثاء، انضمام ناقلة النفط العملاقة «درة» المملوكة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى الأسطول البحري السعودي.
ورفعت هيئة النقل العام، وفقًا لما نشرته على حسابها بموقع «تويتر»، العلم السعودي على ناقلة النفط، معلنة انضمامها إلى الأسطول البحري السعودي.
وستسهم الناقلة الجديدة في تعزيز دور المملكة في صناعة النقل البحري، وريادتها الإقليمية والدولية في هذا المجال بما يحقق رؤية المملكة2030
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