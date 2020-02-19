مديرية الجوازات تحسم آلية تنقل الأقل من 15 عامًا بين دول الخليج

أكَّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أن السفر إلى دول الخليج لمن هم دون الخمسة عشر عامًا؛ يتطلب إصدار جواز سفر.
جاء ذلك، في رد من «الجوازات السعودية» على مواطن وجَّه استفسارًا عبر حسابها على «تويتر»، قائلًا: «السلام عليكم.. السفر لدول الخليج مثل الكويت والبحرين والإمارات: هل يتطلب وجود جواز سفر لأفراد العائلة لمن هم دون العشر سنوات؟».
وردت الجوازات «سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر.. يجب إصدار جواز سفر مستقل، ولمن هم دون الـ15 عامًا يتم حجز موعد عبر منصة أبشر بهوية ولي الأمر، ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك.. إليك الرابط للإفادة».
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