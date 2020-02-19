3 خطوات لتقديم شكاوى الكهرباء.. والهيئة تحدد حالات «تفصل الخدمة»

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء الخطوات الصحيحة لرفع شكوى المواطنين المتعلقة بالخدمة الكهربائية، بما يساعد في تسريع الوصول إلى نتيجة لحل شكواهم، وذلك وفق 3 خطوات هي:

تقدم بالشكوى إلى مقدم الخدمة.

تقدم شكوى إلى الهيئة عن طريق ecra.gov.sa أو الاتصال بـ8001259000

تقدم بشكوى إلى لجنة فض المنازعات صناعة الكهرباء.

وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه يحق لكل شخص الحصول على خدمة كهربائية بكميات كافية وبجودة وموثوقية عالية.

متى يتم فصل الخدمة الكهربائية؟

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء أنه لا يحق لمقدم الخدمة الكهربائية فصل الخدمة الكهربائية إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل المحددة في دليل الخدمة الكهربائية.

ما حالات فصل الخدمة الكهربائية؟

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، أنه يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك؛ بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك بعد اتخاذ الخطوات الآتية:

يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم 7، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن 30 يومًا (لا يتم احتساب الإجازات الرسمية ضمن هذه المدة)، وذلك عندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد 1000 ريال، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك 3 أشهر متتالية أيهما يحدث أولًا.

يبدأ حساب مدة الإنذار لعدم سداد المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه من تاريخ يوم 28 من الشهر الميلادي الذي يلي انتهاء المحددة لسداد الفاتورة السابقة المستحقة.

في حالة عدم سداد المستهلك البالغ المتأخرة قبل انقضاء فترة الإنذار المشار إليها في الفقرة أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل 4 أيام من التاريخ المحدد للفصل من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الورادة في الفقرة رقم 7.

في حالة انقضاء فترة الإنذار وعدم السداد، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية على أن يتم فصل الخدمة في اليوم المحدد للفصل في فاتورة الاستهلاك.

في حالة وجود مريض بحاجة للأجهزة الموصلة بالكهرباء.. هل يتم فصل الخدمة؟

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ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر الموقع الرسمي لهيئة تنظيم الكهرباء على موقع تويتر، بأن لديه مريضًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم فصل الخدمة عنه، ورغم أنه سدد الفاتورة فإنه لم يتم إعادة الخدمة، قالت الهيئة إنه يجب رفع بلاغ بالشكوى.

وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء إنه في حال وجود مريض بحاجة ماسة إلى الأجهزة الموصلة بالكهرباء في منشأتك، يبادر بإشعار مقدم الخدمة الكهربائية بذلك؛ لضمان استمرارية الخدمة.

هل فصل الخدمة بشكل مفاجئ يؤثر على الأجهزة؟

قالت الهيئة إنه لا يحق لمقدم الخدمة فصل التيار دون اتباع ضوابط فصل الخدمة الكهربائية المعتمدة في المادة (22) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وذلك ردًا على تساؤل أحد المواطنين عن تأُثير فصل الخدمة بشكل مفاجئ على الأجهزة.

ماذا تفعل إذا تم فصل الكهرباء دون إشعارك بالفصل؟

أجابت هيئة تنظيم الكهرباء عن شكوى أحد المواطنين بفصل الخدمة عنه دون إشعاره، بأنه عليه رفع شكوى لشركة الكهرباء، والمتابعة مع طوارئ شركة الكهرباء على الرقم 933 لحين حل المشكلة، كما يمكنك التقدم بشكوى لشركة الكهرباء أو عبر الاتصال على 920001100.

متى تعود الخدمة بعد السداد؟

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، أن مقدم الخدمة يعيد الخدمة الكهربائية خلال مدة أقصاها ساعتين، وذلك بعد التأكد من زوال أسباب فصل الخدمة الكهربائية، ويتحمل المستهلك مقابل إعادة الخدمة.

متى تستحق تعويضًا ماليًّا عن فصل الخدمة الكهربائية؟

قالت هيئة تنظيم الكهرباء، إن العميل يستحق تعويضًا ماليًّا من مقدم الخدمة الكهربائية، عند تأخره في معالجة شكواك الخاصة بالفواتير لأكثر من 15 يوم عمل.

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