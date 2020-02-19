بعد موافقة الوزراء.. وزير الصناعة يعدد مكاسب تنظيم بنك التصدير والاستيراد

رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الثلاثاء، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030»، مشيرًا إلى أن البنك سيكون داعمًا للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في تعزيز التنمية.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه سيتم العمل على تحديد رأسمال البنك اللازم لتمكين بنك التصدير والاستيراد السعودي من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم ويعتمد من صندوق التنمية الوطني.

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يأتي هذا فيما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على «تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي» وذلك بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13ـ 1/41/ د) وتاريخ 6/1/1441هـ، ورقم (34ـ 14/41/د) وتاريخ 7/5/1441هـ.

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