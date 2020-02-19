بالصور.. أمير جازان يستقبل والد وذوي الشهيد «دهل»

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بمقر محافظة أبوعريش، اليوم الثلاثاء، والد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي دهل، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونوه أمير جازان بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصين في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والدفاع عن أرض الوطن, سائلًا الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يمن على جنودنا المرابطين بعونه وحفظه ونصره وتأييده، وأن يتقبل الشهداء برحمته ومغفرته وفسيح جناته.

فيما رفع والد ذوي الشهيد شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، ولأمير منطقة جازان ونائبه، على مواساتهم في وفاة الشهيد «دهل»، الذي قدم روحه دفاعًا عن دينه ووطنه.

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