طوارئ لمواجهة أسراب الجراد في الأحساء

وأشار الخليل إلى أن فرق المكافحة التابعة لإدارته، تعمل حاليا على ملاحقة ومتابعة الأسراب، وتنتظر فرق المكافحة التعامل في مكافحة الأسراب عند توقفه، إذ يصعب مكافحته وهو في حالة طيران، ومن المتوقع أن تتوقف الأسراب من الطيران بعد غروب الشمس «فترة خمول الجراد طوال ساعات المساء»، ثم البدء في أعمال الرش والمكافحة، مؤكدا أن جميع فرق الرش والمكافحة جاهزة، وجرى تدعيمها بكل المتطلبات، مهيبا بجميع المواطنين التواصل مع مكتب ووزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، والإبلاغ عن مواقع وجود الجراد.
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