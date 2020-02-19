طوارئ لمواجهة أسراب الجراد في الأحساء

أعلن مدير فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس إبراهيم الخليل، أمس، حالة الاستنفار القصوى، بعد وصول أسراب الجراد الصحراوي إلى الأحياء السكنية والمزارع في الواحة الزراعية، واختراقها النطاق الزراعي في الغويبة، وصولا إلى شمال الشعبة.

وأشار الخليل إلى أن فرق المكافحة التابعة لإدارته، تعمل حاليا على ملاحقة ومتابعة الأسراب، وتنتظر فرق المكافحة التعامل في مكافحة الأسراب عند توقفه، إذ يصعب مكافحته وهو في حالة طيران، ومن المتوقع أن تتوقف الأسراب من الطيران بعد غروب الشمس «فترة خمول الجراد طوال ساعات المساء»، ثم البدء في أعمال الرش والمكافحة، مؤكدا أن جميع فرق الرش والمكافحة جاهزة، وجرى تدعيمها بكل المتطلبات، مهيبا بجميع المواطنين التواصل مع مكتب ووزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، والإبلاغ عن مواقع وجود الجراد.