حملة للكشف المبكر عن أمراض الطلاب

بدأت وزارة التعليم حملة للفحص الاستكشافي المرضي بين الطلاب، والفحص المبكر لأمراض السمنة ‏وزيادة الوزن وتسوس الأسنان، واضطرابات فرط الحركة.

ووجه مساعد المدير ‏العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور ‏حمدان بن مانع العمري ‏جميع المدارس الابتدائية (بنين وبنات) بضرورة التواصل مع أولياء أمور الطلاب في الصف الأول الابتدائي والرابع الابتدائي بشأن الفحص الاستكشافي لأبنائهم الطلاب وتزويدهم بالتاريخ المرضي للطلاب من خلال تعبئة نموذج خاص بذلك.

التاريخ المرضي

جاء ذلك في تعميم حديث وجهه العمري للمدارس الابتدائية، جاء فيه أنه بناء على تعميم نائب وزير التعليم فإن هناك فحصا استكشافيا على الطلبة، وتضمنت الخطة التشغيلية المشتركة للشؤون الصحية المدرسية مع الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة برنامج الفحص الذي يهدف إلى الكشف المبكر عن السمنة ‏وزيادة الوزن والنحافة وتسوس الأسنان وحدة النظر والاكتئاب واضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه واعوجاج السلسلة الفقرية وفحص السمع وصعوبات التعلم ‏والكشف عن التدخين، كما يتضمن معرفة التاريخ المرضي والتقصي عن استكمال التطعيمات.

مشاركة ولي الأمر

دعا التعميم إلى مشاركة ولي أمر الطالب في الإفادة عن التاريخ المرضى ‏لابنه للمساعدة في إنشاء سجل صحي يمكن أن يطلع عليه الطبيب عند الحاجة.