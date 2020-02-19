الدفء يسود المناطق برحيل الشتاء

أوضح خبير الطقس خالد الزعاق لـ«دوت الخليج» أن الموجات الباردة الشديدة انتهت، حيث تبقت فقط الموجات الشتوية التي تنقسم إلى شديدة ومتوسطة ومعتدلة، ومع الأيام المقبلة تشهد أجواء المملكة موجات متوسطة تزور المناطق على فترات متباعدة خلال الأسبوعين المقبلين، وبعدها ستكون هناك موجات خفيفة، حيث يلملم الشتاء نفسه.

3 أقسام

أضاف الزعاق أن الموجات المعتدلة تبدأ بعد أسبوعين وتستمر لمدة 3 أسابيع، وتنتهي جميع الموجات ثم يدخل فصل الصيف، وهو على 3 أقسام البارد والمعتدل والحار.

وكانت المملكة شهدت تأثر عدد من مناطقها بموجة برد قاسية وقوية وطويلة، بدءا من 13 جمادى الآخرة استمرت حتى الخميس، ولامست الحرارة الصفر المئوي على عدد من المناطق. ووصلت موجة قطبية باردة على المملكة خلال الأيام الأولى من فبراير، حيث تراجعت درجات الحرارة بشكل كبير.

مد وجزر

عاشت المملكة عملية مد وجزر حراري حتى 6 فبراير الجاري، وابتداء من الجمعة 7 فبراير اقترب الزائر القطبي من الأجواء وغطى المناطق الشمالية الغربية من المملكة، ثم غطى أجواء الشمال تدريجيا، ثم تحرك بشكل متسارع وغطى الوسط، الغرب، والشرق حتى جنوب العاصمة الرياض، ثم غطى شبه الجزيرة العربية.

وقال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، إن تبوك والمنطقة الشمالية شهدتا موجة قطبية باردة مع أمطار على الحدود الشمالية والمنطقة الوسطى وأجزاء من الغربية.

محطات الأرصاد

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة، خلال 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كمية الأمطار

الرياض

الزلفي 0.10 ملم

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المدينة المنورة

الثمد/ خيبر: 0.10 ملم

القصيم

عنيزة: 1.50 ملم

شرق المذنب 1.10 ملم

حائل

الغزالة 2.80 ملم

الحدود الشمالية

غرب عرعر 3.00

الجوف

صوير: 4.40 ملم