اخبار السعوديه

ناقل النفط في مهرجان الصقور يعود بالذكريات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
رغم أنه لا يفصل بين خط أنابيب النفط بشكله الحقيقي الواقع على طريق الشمال الدولي ومهرجان الصقور بطريف سوى نحو 300 متر، إلا أن مجسم خط نقل النفط الذي وضع على هامش فعاليات مهرجان الصقور استوقف زوار المهرجان كثيرا خلال الأيام الماضية. ويحاكي مجسم خط نقل النفط تاريخ منطقة الحدود الشمالية، باعتباره معبرا لنقل النفط من إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بطول 1664 كيلومترا قبل توقفه قبل نحو 4 عقود.

ووضعت إدارة المهرجان أمام المجسم سيارات قديمة من تلك الفترة، فيما كان في منتصفه مجسم آخر لمشروع ضخ المياه على طريق الدولي الذي كان يقع بالقرب من محافظة طريف بما يسميها الأهالي «الدفاعة»، إذ كانت معلما مهما على طريق الدولي، قبل توقفها وهدمها قبل عشرات السنوات، بسبب التوسع في أعمال السفلتة.

وبدا مجسم «الدفاعة» كغرفة بداخلها ممر تشمل صالة، وعرضا لمكائن المياه ومضخاتها القديمة المستخدمة في تلك الفترة، وصورا لبداية أعمال خط أنابيب النفط التابلاين، وهو ما جذب كثيرا من زوار المهرجان، خاصة كبار السن.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناقل النفط في مهرجان الصقور يعود بالذكريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا