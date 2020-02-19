القبض على متعهد رمى دجاجا نافقا بمخطط سكني في القصيم

تمكنت الجهات المعنية بمحافظة الأسياح من القبض على مقاول متعهد بنقل الدواجن قام برمي دواجن نافقة شرق المخطط السكني بمركز الخصيبة بالأسياح، إذ تم القبض عليه وإلزامه بإزالتها من الموقع، إلى ذلك باشرت الجهات المعنية متمثلة برئيس المركز ومندوب من فرع الزراعة والشرطة بمحافظة الأسياح، وتم تطبيق النظام واللوائح بحق المتعهد، وعلمت «دوت الخليج» أن المتعهد يتبع إحدى شركات الدواجن بالمنطقة، قام برمي دجاج نافق بواسطة 4 سيارات من نوع ترلا مخصصة في نقل الدواجن، وأنه كان من المفترض أن يرمي الدجاج النافق في المكان المخصص له، ولكنه رماها بالقرب من المخطط السكني في الجهة الشرقية بمسافة لا تزيد عن 700م، مما أثار غضب الأهالي. كوّن المكان غير مخصص لرمي الدواجن النافقة أو دفنها، وسيتم تعقيم الموقع عن طريق فرع الزراعة بالمنطقة.



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