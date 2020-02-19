تعليم الشرقية تواجه التنمر والعنف المدرسي بالتوعية

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برامج للوقاية من التنمر في جميع مدارس للقطاعين (بنين-بنات) للتعريف بمشكلة التنمر والتوعية بها والتعامل معها بمشاركة طلابية وجهود منسوبي المدارس. من خلال إعداد برنامج (رفق) ‏الإرشادي الذي ينفذ في مدارس التعليم العام، ويقدم من خلاله البرامج الوقائية للحد من العنف في المدارس، والكشف عنه والتعرف على الأعراض الدالة على احتمالية وجوده، ويضع أهم أساليب التدخل المبكر والطرق الإرشادية العلاجية للحالات الموجودة. ويأتي هذا البرنامج بناء على توجيهات وزارة التعليم للتغلب على السلوك العنيف، وعلاجه بأساليب إرشادية وتربوية للتعامل مع سلوك العنف لدى الطلبة والطالبات. حيث رفعت الوزارة من كفاءة منسوبيها بإكسابهم الخبرات اللازمة من خلال إتاحة فرص المشاركة لهم في المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة والتي تتناول المشاكل التي قد يواجهها الطلاب أو الطالبات في المدارس عامة لاسيما حالات العنف. من جهته، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن إدارة التعليم كثفت من البرامج التوعوية والتثقيفية لمواجهة التنمر والسلوك العنيف، مشيراً إلى أن إدارة التعليم تعمل مع الشركاء مثل اللجنة الوطنية للطفولة ومنظمة اليونيسيف لإعداد وتنفيذ حقائب تدريبية للكشف والتدخل المبكر في لحالات العنف للأطفال المعرضين للإساءة والإهمال،،وأضاف الباحص أن البرامج التدريبية تستهدف جميع معلمي وقادة المدارس للمرحلة الابتدائية ومشرفي ومرشدي التوجيه والإرشاد. لافتاً أن إدارة الإعلام والاتصال أطلقت حملة إعلامية متزامنة موجهة للمدارس وأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالتعليم من خلال الفيديوهات والنشرات التوعوية والتثقيفية، التي تسهم بدورها في توعية الطلاب ومنسوبي التعليم والأسر حول مشكلة التنمر والتعريف بها وطرق علاجها. كما تعاونت مع المدارس والإدارات في نشر أخبار الحملة على بوابة إعلام واتصال تعليم الشرقية، واليوتيوب.



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