محافظ محايل يطالب بتفعيل دور الشباب

طالب محافظ محايل المكلف علي إبراهيم الفلقي، بتفعيل دور لجنة شباب محايل، وتنفيذ المبادرات والاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر صالة الاجتماعات بالمحافظة، وبحضور أمين اللجنة زيد آل زيد، والأعضاء، مضيفا بأن فئة الشباب تعدّ أهم الفئات التي تعمل على بناء وتنمية المجتمع، فالشّباب هم الفئة الأكثر تَقبُّلاً للتّغيير، وهم الأكثر استعداداً لتقبل الجديد والتعامل معه، والإبداع فيه، وهم الأقدرعلى التكيف بسهولة دون إرباك، مما يجعل دورهم أساسيا في إحداث التّغيير في مُجتمعاتهم، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق آمال وتطلعات أمير منطقة عسير، في تحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها اللجنة. ثم استعرض أمين اللجنة مهام اللجنة والأهداف، ومنها تلمس احتياجات الشباب بالمحافظة، والعمل على استقطاب المجموعات والفرق الشبابية بالمحافظة وتفعيل دورها، والتوسع في مشاركة الشباب بالأنشطة التنموية الوطنية، وتنفيذ المبادرات والحملات التطوعية، والمشاركة في الأيام العالمية، ونوه آل زيد بأن هذا الاجتماع جاء بتوجيه من أمير منطقة عسير.



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