انطلاق مؤتمر مكة للتنمية المستدامة

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، رعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان «مؤتمر مكة المكرمة الدولي للتنمية المستدامة وصحة البيئة»، بتنظيم مشترك بين أمانة العاصمة المقدسة ومركز البيئة للمدن العربية المدعومة من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية، ودشن المعرض المصاحب للمؤتمر . من جانب آخر، وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ميدانياً على الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع طريق الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة. وسيتم الانتهاء من طريق الملك عبدالعزيز جزئياً «من شارع المنصور حتى الدائري الأول» خلال العام الحالي، فيما سيتم الانتهاء من كامل البنى التحتية أواخر 2021، وتشمل أنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات العمومية والطرق الرئيسية وممر المشاة. وتبلغ مساحة مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة 1.25 مليون متر مربع، ويمتد على طريق بطول 3650 متراً وعرض 320 متراً، بالإضافة إلى 141 ألف متر مربع.



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