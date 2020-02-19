45 طالبا وطالبة يستفيدون من برنامج علماء المستقبل

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في جدة، خريجي برنامج جامعة الملك عبدالعزيز لإعداد علماء المستقبل في البحث والابتكار، والمنعقد بجامعة أكسفورد العريقة بالمملكة المتحدة، بحضور مدير الجامعة عبدالرحمن اليوبي، وأعضاء هيئة التدريس. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن البرنامج وملخص لأهم مخرجات البرنامج، فيما قدمت الطالبة جنى المالكي، ملخصا عن تجربة الخريجين خلال البرنامج، ومشاريعهم المستقبلية بناء على ما تم التعرف عليه خلال البرنامج التدريبي.

يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز نظمت برنامجا تدريبيا لإعداد علماء المستقبل في البحث والابتكار بجامعة أكسفورد العريقة بالمملكة المتحدة سنويا من عام 2017، يهدف إلى إعداد جيل من العلماء متميزين عالميا، والابتكار في الأبحاث الطبية لبناء مجتمع اقتصاد معرفي، فيما تم اختيار عدد من الطلاب والطالبات المتميزين بالجامعة في التخصصات العلمية والصحية للتدريب في جامعة أكسفورد.

واشتمل البرنامج على العديد من الأنشطة العلمية من لقاءات ومحاضرات وحلقات نقاش شارك فيها نخبة من كبار العلماء والحائزين على جائزة نوبل بجامعة أكسفورد.

الأبحاث العلمية

يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث العلمية ودور المراكز البحثية في توفير البيئة البحثية للعلماء، إلى جانب تعزيز مفهوم ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلاب، ومعرفة كيفية تحويل الأبحاث العلمية الأساسية إلى منتجات نوعية تسهم في تنوع مصادر الدخل، بالإضافة إلى دفع عجلة الاقتصاد المعرفي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

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ويأتي البرنامج ضمن مخرجات الاتفاقية بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد، لتعزيز أواصر التعاون وتبادل المعرفة بين الجامعتين، حيث استفاد منها أكثر من 45 طالبا وطالبة.

ملتقى الابتكار

في نهاية اللقاء قدم مدير الجامعة عبدالرحمن اليوبي، ومشرف البرنامج هاني شودري، عرضا للأمير خالد الفيصل عن عقد ملتقى علمي بعنوان: «ملتقى جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد للابتكار الحيوي» برعايته الكريمة خلال الفترة من 16 - 17 مارس المقبل، لمناقشة أبرز التطورات العلمية والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي.