حلول لتساقط الصخور في عقبة الصلبات

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، فرع وزارة النقل بالمنطقة بإعداد تقرير مفصل عن تحويلة عقبة الصلبات على امتداد طريق أبها ـ الطائف، شمال محافظة بلقرن، ودراسة وضع انجراف التربة من تحويلة الطريق باتجاه عقبة الخشبة، وبحث الحلول المناسبة لتساقط التربة والصخور على الطريق من الأعلى، وباتجاه طريق عقبة الخشبة عند هطول الأمطار، بما يضمن سلامة مرتادي الطريق. جاء ذلك، خلال جولته التفقدية، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق، في مشاريع الطرق على امتداد طريق أبها الطائف، في عقبة القامة بتنومة، وفي سبت العلاية، وعقبتي الصلبات والخشبة في محافظة بلقرن. وأوضح المدير العام للنقل بمنطقة عسير، أنه تم تكليف مقاول الصيانة في الموقع للبدء فعليا في العمل، ودراسة احتياج الطريق من أعمال الصيانة الوقائية، وبحث الحلول الملائمة لمنع الانهيارات التي تحصل عند هطول الأمطار.



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