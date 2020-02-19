3 فروع لمؤسسة الري بالمدينة وجازان وعسير

كشف رئيس المؤسسة العامة للري فؤاد آل الشيخ مبارك، عن استحداث 3 فروع للمؤسسة خلال الأيام القليلة المقبلة في مناطق: المدينة المنورة، وجازان، وعسير، لإدارة وتطوير قطاع الري فيها، بجانب الفروع الـ5 الحالية في كل من: الأحساء «المقر الرئيس»، والقطيف والجوف، الأفلاج، والرياض، معلنا ضبط 30 مخالفة «ري» متنوعة خلال عام واحد، من أبرزها حرق حاويات النظافة، وتصريف مياه المجاري في مصارف الري.

المركز الرابع

أكد آل الشيخ مبارك، تراجع ترتيب الأحساء إلى المركز الرابع في أعداد النخيل طبقا للأرقام الإحصائية الرسمية «الأخيرة»، وذلك بعدما كانت في أوقات سابقة تحتل المركز الأول لفترة طويلة، فيما تحتل المراكز الثلاثة الأولى في أعداد النخيل على الترتيب: الرياض، القصيم، والمدينة المنورة، موضحا أن الأرقام الإحصائية تشير إلى أن إجمالي النخيل في الأحساء 2.2 مليون نخلة موزعة على النحو التالي: «1.7 مليون نخلة في الواحة، 500 ألف نخلة خارج الواحة»، مشددا إلى تعرض واحة الأحساء الزراعية إلى حزمة تعديات كبيرة خلال الـ3 أعوام الأخيرة، تسببت في حدوث تقلص كبير في مساحة الواحة «التصحر»، وحدوث تشوهات بصرية في الواحة، موضحا أن من بين الحلول المطروحة لوقف تقلص الواحة «التصحر»، إيقاف تحويل صكوك الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية.

10 قطاعات

Advertisements

حدد رئيس المؤسسة العامة للري العام الميلادي الحالي 2020، موعدا لتحويل جميع القطاعات الـ10 في الواحة من القنوات الخرسانية للري إلى شبكة أرضية «مضغوطة»، وأشار إلى أنه حتى يوم أمس تم إنجاز التحويل في 6 قطاعات، ويجري حاليا إكمال التحويل في الـ4 قطاعات الأخرى، مشيراً إلى توجه المؤسسة إلى استثمار العيون المائية في الواحة، بالإضافة إلى الاستثمار السياحي والترفيهي لقناة f1 بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هناك 3 مشاريع جديدة لإيصال مياه الري إلى الغويبة، والبريقا، والوزية خلال الـ4 الأعوام المقبلة.

4 مشاريع

كشف آل الشيخ مبارك عن تنفيذ المؤسسة ووزارة النقل 4 مشاريع طرق داخل الواحة الزراعية، مبيناً أن المؤسسة، غطت أكثر من 200 كيلومتر من مصارف الري. وقال «إن المؤسسة تقدم خدمات وبرامج الري لـ50% من إجمالي الحيازات الزراعية في واحة الأحساء الزراعية، وإطلاق منصة «ري» على البوابة الإلكترونية للمؤسسة لتسجيل المزرعة، والاستفادة من خدمات وبرامج الري».